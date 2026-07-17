Il Cagliari modifica le date della campagna abbonamenti. Per venire incontro ai tanti tifosi che, nella prima fase di prelazione, avevano avuto difficoltà nella procedura di rinnovo delle proprie tessere, il club rossoblù ha rimodulato il calendario delle diverse opzioni di sottoscrizione. Questo «consentirà a tutti gli aventi diritto di completare con maggiore serenità le operazioni di rinnovo o di acquisto dell’abbonamento», spiega la società.

La prima fase, quella del rinnovo con conferma del proprio posto per gli abbonati 2025-2026, è prorogata sino alle 23.59 di martedì prossimo (21 luglio), due giorni in più. Dalle 16 di mercoledì 22 alle 23.59 di giovedì 23 sarà la volta dei rinnovi con possibilità di cambio settore e/o posto, dalle 16 di venerdì 24 alle 23.59 di domenica 26 vendita esclusiva riservata ai titolari della membership del Cagliari, Islanders. A seguire, dalle 10 di lunedì 27, vendita libera sui posti disponibili fino alle 23.59 di venerdì 31.

Fra le novità di questa campagna abbonamenti, il Cagliari ha stabilito che il cambio utilizzatore sarà consentito per 10 gare sulle 19 del campionato, con esclusione delle partite contro Inter, Juventus e Milan.

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