Mondiali, finalina stellare: l’Inghilterra batte la Francia 6-4 ed è terzaI Tre Leoni davanti 4-0 a metà gara, festival del gol nella ripresa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dieci gol nella finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Francia. A conquistare il podio sono i britannici, che vincono 6-4 dopo aver chiuso il primo tempo addirittura sopra di quattro gol. Nella ripresa il ritorno dei francesi, che sfiorano la rimonta, ma che alla fine devono accontentarsi del quarto posto.
Come detto, tutta di marca inglese la prima frazione: in gol Rice al 3', poi Konsa al 18' e una doppietta di Saka (37' e 46') portano il parziale sullo 0-4 all'intervallo.
Nella ripresa si rifà sotto la Francia con Mbappé (48' e 66') e Barcola (54'), prima che ancora Saka (87’) dal dischetto porti il risultato sul 5-3. Dembélé al 96' accorcia, quindi Bellingham al 98' segna il definitivo 6-4.
Per l’Inghilterra è il primo podio mondiale dopo la vittoria, 60 anni fa, del titolo, mentre con la doppietta realizzata Mbappè diventa il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali con 22 gol.
(Unioneonline)