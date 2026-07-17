La notizia di oggi in casa Cagliari è quella della rinuncia ad Andrea Belotti, con l’attaccante che – a seguito di problemi emersi alle visite mediche – non potrà continuare a vestire la maglia rossoblù. A spiegare la scelta della società è il direttore sportivo Pietro Accardi, intervistato da Sky Sport: «La nostra volontà era ripartire da lui e concedergli questa opportunità, però purtroppo dopo delle visite approfondite i tempi si sono del tutto allungati», ha dichiarato il nuovo dirigente.

Belotti era pronto a firmare un nuovo contratto con il Cagliari, dopo che il precedente era scaduto lo scorso 30 giugno. Aveva svolto nove giorni fa le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, ed era stato accolto da diversi tifosi rossoblù in aeroporto. Ma, proprio quel giorno, non tutto dai controlli è andato per il verso giusto: «Di conseguenza, abbiamo pensato che non fosse opportuno continuare con Belotti», spiega Accardi. «A malincuore, perché siamo legati al ragazzo, abbiamo dovuto fare la scelta per il bene del Cagliari. Si è fatto apprezzare dal punto di vista umano, purtroppo però è stato sfortunato».

Ora, il Cagliari dovrà trovare un sostituto di Belotti sul mercato. «È un ragazzo molto maturo, che ha capito, però nessuno di noi si aspettava questo epilogo», conclude Accardi parlando di come l’attaccante abbia reagito alla decisione della società.

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