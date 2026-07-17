Torres, iniziato il ritiro a BuddusòSono 29 i convocati dal tecnico Alfonso Greco, addio a Diakite
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Da questo pomeriggio la Torres si allena a Buddusò dove svolgerà la preparazione sino al 31 luglio. Il tecnico Alfonso Greco ha convocato 29 giocatori. Saluta la squadra rossoblà dopo cinque stagioni l'attaccante Adama Diakite. Non c'è neppure la punta Sanat, mentre in gruppo figurano Carboni e Scotto, di rientro dai prestiti.
Ecco i convocati divisi per reparto.
Portieri: Zaccagno, Tirelli, Stangoni, Columbano
Difensori: Antonelli, Zanandrea, Scaringi, Berto, Fabriani, Biagetti, Nunziatini;
Centrocampisti: Zecca, Liviero, Mastinu, Giorico, Carboni, Pennington, Masala, Brentan, Dumani, Sotgiu.
Attaccanti: Di Stefano, Sorrentino, Bonin, Scotto, Lunghi.
Primavera: Palazzo, Fini, Olajiwola.