Fiamme a Monserrato nell'area antistante il ponte Emanuela Loi, dove un incendio sta aggredendo gomme d'auto in una rivendita vicino alla 554.

Il fumo si è già rapidamente diffuso nelle zone circostanti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che stanno cercando di circoscrivere e spegnere le fiamme.

Disagi al traffico nella zona.

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