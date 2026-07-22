L’incendio
22 luglio 2026 alle 14:15aggiornato il 22 luglio 2026 alle 14:28
Monserrato, rogo in una rivendita di gomme: densa coltre di fumo nero nella zonaSul posto i vigili del fuoco, disagi al traffico sulla 554
Fiamme a Monserrato nell'area antistante il ponte Emanuela Loi, dove un incendio sta aggredendo gomme d'auto in una rivendita vicino alla 554.
Il fumo si è già rapidamente diffuso nelle zone circostanti.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che stanno cercando di circoscrivere e spegnere le fiamme.
Disagi al traffico nella zona.
© Riproduzione riservata