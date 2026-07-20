La domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza è stata presentata: adesso, l’Olbia Calcio ha tempo fino al 30 luglio per trasmettere al Comitato regionale della Lnd la documentazione che attesta la presenza dei requisiti necessari per essere ammessi – tra cui la disponibilità di un impianto di gioco omologato – e pagare almeno la prima rata dei 5mila euro richiesti per partecipare.

Una notizia non da poco per il club gallurese, per il quale, a dispetto delle indiscrezioni sulla volontà della Prosoccer di provare a organizzare la stagione, si temeva il peggio. Cruciale la questione stadio: se l’Olbia non dovesse riuscire a riottenere la disponibilità del “Bruno Nespoli”, dovrà trovare ospitalità altrove.

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