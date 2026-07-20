Quarto giorno di allenamenti nel ritiro di Buddusò e inizio di seconda settimana di lavoro per la Torres che ha svolto prima qualche seduta a Sassari dove sono state effettuate anche le visite mediche.

Programma standard per la preparazione: al mattino si inizia alle 9.30 con palestra, test e lavoro atletico; al pomeriggio a partire dalle 17.30 l'allenatore Alfonso Greco fa svolgere lavoro tecnico tattico sul campo. con partitelle a campo ridotto dove chiede già alta intensità. I giocatori a disposizione sono 29 compresi alcuni giovani provenienti dalla Primavera.

Da mercoledì le temperature si abbasseranno di almeno 4 gradi e questo consentirà ai rossoblù di allenarsi meglio, almeno sino alla fine del ritiro, fissato per il 31 luglio. Il meteo prevede invece uin rialzo delle temperature anche a Sassari per i primi di agosto.

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