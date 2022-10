Da una parte l'esonero del ds Capozucca, dall'altra la squadra del Cagliari che, ad Asseminello, prepara la sfida di sabato pomeriggio (ore 14, arbitro il romano La Penna) alla Domus con la Reggina.

Sempre out Goldaniga, Liverani rischia di dover rinunciare ancora a Mancosu. Il centrocampista rossoblù soffre per un fastidio al flessore e anche oggi è stato costretto a un lavoro in personalizzato.

Sempre più difficile il suo recupero per sabato, il tecnico dovrà valutare se confermare il tridente di Ascoli o pensare a nuovi interventi sulla formazione.

Domani la squadra tornerà in campo in mattinata.

