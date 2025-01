Si ferma a tre la serie di risultati utili consecutivi del Cagliari, sconfitto 2-0 dal Torino che aveva vinto appena due volte in quattro mesi. Mai pericolosi i rossoblù, in serata no e puniti da una doppietta di Adams.

Prima occasione al 4’, Karamoh entra in area da sinistra e il suo destro a giro – molto insidioso – è deviato da Zappa in corner. Ma due minuti dopo i granata passano: filtrante da destra di Lazaro per Ricci, assist per Adams che controlla e riesce a calciare con la palla che sbatte sulla traversa ed entra in rete.

Ritmo tutt’altro che entusiasmante, anzi dopo le fiammate iniziali dei granata succede poco e niente. Per vedere un’azione del Cagliari bisogna attendere il 28’, punizione da destra e colpo di testa alto di Mina. Alla mezz’ora liberato Karamoh centralmente da un lancio di Maripán bucato dalla difesa ospite, destro rasoterra dal limite e Caprile evita il 2-0.

Il portiere rossoblù deve intervenire ancora al 41’, quando Pedersen riceve palla a destra ed entra in area indisturbato: sul suo sinistro Caprile si oppone. Passa un minuto e, su cross di Karamoh deviato, Luperto non rinvia bene ma c’è Caprile accanto a lui per parare. E fa bene anche al 44’, su un destro a giro di Karamoh andato via a Zappa.

Si riparte senza cambi e con un gol annullato al Torino: Karamoh salta facilmente Luperto, cross basso bucato da Mina e nell’area piccola si inserisce Lazaro per deviare in rete. È il 48’, difesa del Cagliari immobile ma un fuorigioco di Karamoh salva i rossoblù. I granata non si fermano e al 53’, su cross dal fondo di Vlašić da destra, Tameze colpisce di testa a botta sicura e Caprile – unico a salvarsi – fa un vero e proprio miracolo.

Nicola aveva fatto tre cambi al 54’ col Lecce, stavolta ne fa addirittura quattro e al 58’: Augello per Obert, Adopo per Deiola, Pavoletti per Gaetano e Makoumbou per Marin (che non la prende bene). Ma la situazione peggiora, con Adams che prende il palo – da due passi – su corner dalla destra prolungato. Gol sbagliato all’ora di gioco, gol segnato un minuto dopo: Karamoh entra in area, col sinistro prende la traversa ma la ribattuta finisce su Adams anche fortunato nel trovare un rimpallo su Zappa. Protesta il Cagliari per un contatto a inizio azione su Luperto, ma è tutto regolare.

Nell’ultimo quarto d’ora c’è anche Lapadula per un mai in partita Piccoli. Ma non si può nemmeno parlare di assedio finale: la reazione del Cagliari non c’è, solo un colpo di testa a lato di Luperto su cross di Zappa (93’). E dopo quattro minuti di recupero il Torino può festeggiare il ritorno alla vittoria, che mancava dal 13 dicembre.

© Riproduzione riservata