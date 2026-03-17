Il Cagliari in ritiro con un giorno d’anticipoLa richiesta della squadra in vista della delicata sfida di venerdì alla Domus contro il Napoli
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Dopo la sconfitta di Pisa, ultima in classifica, il Cagliari sceglie di anticipare di un giorno l’abituale ritiro pre-partita. Aspettando la sfida con il Napoli, in programma venerdì alla Domus alle 18.30, su richiesta proprio della squadra – fa sapere il club – tutti ad Assemini da mercoledì all’ora di cena.
Il gruppo, dopo l’allenamento del mattino, godrà del pomeriggio di libertà per poi ritrovarsi al Crai Sport center per preparare, in conclave, una partita diventata improvvisamente delicata. Per due motivi: il Napoli è lanciatissimo e, alle spalle dei rossoblù, la Fiorentina viaggia a buon ritmo.
Capitolo infortunati: Belotti, Felici e Idrissi lavorano al recupero dai loro gravi infortuni, mentre su Borrelli si nutrono timide speranze per un rientro già venerdì. Dopo la gara è prevista una sosta per dare spazio allo spareggio della Nazionale di Gattuso.