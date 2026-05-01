Al via la 35esima di campionato: il big match è Como-Napoli, l’Inter prepara la festa scudettoL’elenco delle partite con risultati, classifica e marcatori
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Campionato alla stretta finale. Si apre con Pisa-Lecce la 35esima giornata di campionato, che si chiude lunedì sera con Roma-Fiorentina. In mezzo, fra le tante sfide, spicca Como-Napoli. Con lo scudetto ormai cucito addosso all’Inter, in palio punti importanti per la salvezza e la qualificazione alle coppe europee.
L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 1 maggio
Pisa-Lecce (20.45)
Sabato 2 maggio
Udinese-Torino (15)
Como-Napoli (18)
Atalanta-Genoa (20.45)
Domenica 3 maggio
Bologna-Cagliari (12.30)
Sassuolo-Milan (15)
Juventus-Verona (18)
Inter-Parma (20.45)
Lunedì 4 maggio
Cremonese-Lazio (18.30)
Roma-Fiorentina (20.45)
Classifica
Inter 79
Napoli 69
Milan 67
Juventus 64
Como 61
Roma 61
Atalanta 54
Lazio 48
Bologna 48
Sassuolo 46
Udinese 44
Parma 42
Torino 41
Genoa 39
Fiorentina 37
Cagliari 36
Lecce 29
Cremonese 28
Verona 19
Pisa 18