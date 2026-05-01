Campionato alla stretta finale. Si apre con Pisa-Lecce la 35esima giornata di campionato, che si chiude lunedì sera con Roma-Fiorentina. In mezzo, fra le tante sfide, spicca Como-Napoli. Con lo scudetto ormai cucito addosso all’Inter, in palio punti importanti per la salvezza e la qualificazione alle coppe europee.

L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 1 maggio

Pisa-Lecce (20.45)

Sabato 2 maggio

Udinese-Torino (15)

Como-Napoli (18)

Atalanta-Genoa (20.45)

Domenica 3 maggio

Bologna-Cagliari (12.30)

Sassuolo-Milan (15)

Juventus-Verona (18)

Inter-Parma (20.45)

Lunedì 4 maggio

Cremonese-Lazio (18.30)

Roma-Fiorentina (20.45)

Classifica

Inter 79

Napoli 69

Milan 67

Juventus 64

Como 61

Roma 61

Atalanta 54

Lazio 48

Bologna 48

Sassuolo 46

Udinese 44

Parma 42

Torino 41

Genoa 39

Fiorentina 37

Cagliari 36

Lecce 29

Cremonese 28

Verona 19

Pisa 18

© Riproduzione riservata