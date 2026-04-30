Giornata di partitella in famiglia con la Primavera per il Bologna di Italiano, con il mister degli emiliani che cerca soluzioni all'emergenza infortuni in vista della sfida casalinga con il Cagliari di domenica.

Si sono fermati infatti anche Cambiaghi, per una lesione all'adduttore sinistro che comporterà 3-4 settimane di stop, e Rowe, per uno stiramento alla coscia destra. I due vanno ad aggiungersi alla lista degli infortunati che comprende Joao Mario (infortunatosi con la Roma, altro guaio muscolare alla coscia), Dallinga e Skorupski. Le buone notizie sono rappresentate dai rientri di Bernardeschi e Casale.

Quanto alla formazione titolare, il tecnico del Bologna, che al Dall'Ara è reduce da 9 ko in 12 gare, sta cercando soluzioni soprattutto sugli esterni: Bernardeschi e Dominguez corrono per la fascia sinistra, con Orsolini a destra a sostegno di Castro o Odgaard.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata