Paul Mendy è stato il grande protagonista di Cagliari-Atalanta lunedì, con la doppietta (e il primo gol da record dopo 16 secondi), ma la sua partita è durata appena 45 minuti per un infortunio. Che rischia di lasciarlo fuori dal match di domenica alle 12.30 al Dall’Ara col Bologna, dove la squadra di Fabio Pisacane sarà impegnata nella quartultima giornata di Serie A.

Mendy, che ha riportato un affaticamento alla coscia sinistra, oggi ha svolto soltanto lavoro personalizzato. Con lui anche Luca Mazzitelli, che si è invece infortunato contro la Cremonese l’11 aprile. Non in gruppo invece Gennaro Borrelli (lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra) e Leonardo Pavoletti (operato ieri al ginocchio sinistro a Villa Stuart), oltre a Mattia Felici e Riyad Idrissi fuori da tempo.

Per il resto del gruppo del Cagliari, l’allenamento odierno è cominciato in palestra, poi il trasferimento in campo con protagonista la palla: esercitazioni tecniche, possessi e sviluppi di gioco. A chiudere la sessione delle partitelle giocate ad alta intensità. Domani, nell’antivigilia di Bologna, seduta mattutina. Dove dovrà essere rivalutato Mendy, la cui presenza è in bilico.

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