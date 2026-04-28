Le stelle della Champions League brillano sotto la Torre Eiffel. Al Parco dei Principi, teatro della semifinale di andata, lo scontro fra i campioni d'Europa del Psg con la squadra probabilmente più forte del mondo in questo momento, il Bayern di Monaco. E la partita non delude: finisce 5-4 per i padroni di casa dopo una gara ricca di emozioni e di gol che lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Kane porta in vantaggio i bavaresi su rigore al 17' pt, poi Kvaratskhelia pareggia al 25' pt e Joao Neves la ribalta al 33' pt. Al 41' pt arriva il 2-2 di Olise, ma al 50' pt il Psg torna in vantaggio con un rigore di Dembelé.

All'11' st Kvaratskhelia trova la doppietta personale, poi al 13' st Dembelé segna il 5-2. Il Bayern risponde al 20' st con Upamecano e al 23' st con Luis Diaz.

Il ritorno si giocherà mercoledì prossimo a Monaco di Baviera.

(Unioneonline/v.l.)

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