Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della sfida in trasferta contro il Bologna, in programma domenica prossima alle 12.30.

Al centro sportivo di Assemini lavoro personalizzato per Luca Mazzitelli, mentre sono rimasti a riposo Gennaro Borrelli e Paul Mendy, che hanno svolto accertamenti dopo essere usciti anzitempo in occasione della gara contro l’Atalanta.

Nel caso di Borrelli gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, per Mendy un affaticamento alla coscia sinistra.

(Unioneonline)

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