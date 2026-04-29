È Valerio Crezzini l’arbitro designato per Bologna-Cagliari, sfida valida per la 35esima giornata di campionato che si disputerà domenica 3 maggio alle 12.30. Gara che potrebbe sancire la matematica salvezza dei sardi, in caso di vittoria e contemporaneo pareggio o sconfitta della Cremonese, impegnata lunedì in casa contro la Lazio.

Il fischietto della sezione di Siena, 32 anni, ha appena 9 presenze nel massimo campionato, 8 in questa stagione. Ha diretto i rossoblù in una sola occasione, nella partita dello scorso novembre persa dai sardi per 2-1 contro la Juventus, con doppietta di Yildiz dopo il vantaggio iniziale siglato da Esposito.

A completare la squadra arbitrale i guardalinee Fontemurato e Biffi, Galipò quarto uomo, Gariglio Var e Ghersini Avar.

Ecco tutte le designazioni della 35esima giornata, le prime di Dino Tommasi dopo le dimissioni di Gianluca Rocchi, travolto dall’inchiesta per frode sportiva della Procura di Milano.

Pisa-Lecce (Venerdì h. 20.45) – Guida

Udinese-Torino (Sabato h. 15) – Mucera

Como-Napoli (Sabato h. 18) – Fabbri

Atalanta-Genoa (Sabato h. 20.45) – Pezzuto

Sassuolo-Milan (Domenica h.15) – Maresca

Juventus-Verona (Domenica h. 18) – Ayroldi

Inter-Parma (Domenica h. 20.45) – Bonacina

Cremonese-Lazio (Lunedì h. 18.30) – Chiffi

Roma-Fiorentina (Lunedì h. 20.45) – Zufferli

(Unioneonline/L)

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