Bologna-Cagliari, arbitra Crezzini: un solo precedente con i rossoblùEcco le prime designazioni dopo le dimissioni di Gianluca Rocchi, travolto dall’inchiesta della Procura di Milano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È Valerio Crezzini l’arbitro designato per Bologna-Cagliari, sfida valida per la 35esima giornata di campionato che si disputerà domenica 3 maggio alle 12.30. Gara che potrebbe sancire la matematica salvezza dei sardi, in caso di vittoria e contemporaneo pareggio o sconfitta della Cremonese, impegnata lunedì in casa contro la Lazio.
Il fischietto della sezione di Siena, 32 anni, ha appena 9 presenze nel massimo campionato, 8 in questa stagione. Ha diretto i rossoblù in una sola occasione, nella partita dello scorso novembre persa dai sardi per 2-1 contro la Juventus, con doppietta di Yildiz dopo il vantaggio iniziale siglato da Esposito.
A completare la squadra arbitrale i guardalinee Fontemurato e Biffi, Galipò quarto uomo, Gariglio Var e Ghersini Avar.
Ecco tutte le designazioni della 35esima giornata, le prime di Dino Tommasi dopo le dimissioni di Gianluca Rocchi, travolto dall’inchiesta per frode sportiva della Procura di Milano.
Pisa-Lecce (Venerdì h. 20.45) – Guida
Udinese-Torino (Sabato h. 15) – Mucera
Como-Napoli (Sabato h. 18) – Fabbri
Atalanta-Genoa (Sabato h. 20.45) – Pezzuto
Sassuolo-Milan (Domenica h.15) – Maresca
Juventus-Verona (Domenica h. 18) – Ayroldi
Inter-Parma (Domenica h. 20.45) – Bonacina
Cremonese-Lazio (Lunedì h. 18.30) – Chiffi
Roma-Fiorentina (Lunedì h. 20.45) – Zufferli
(Unioneonline/L)