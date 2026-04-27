Ci ha messo 87 secondi Gennaro Borrelli a mettere la sua firma in Cagliari-Atalanta: decisiva, per la vittoria e la salvezza. Entrato all’intervallo al posto di Mendy, che nel primo tempo aveva fatto doppietta, alla prima occasione ha trovato il definitivo 3-2 dopo il tiro di Folorunsho respinto da Kolašinac.

Per Borrelli, rientrato di recente da un infortunio, una gioia che vale doppio: «Sono contento di questo gol, che ha portato tre punti importantissimi a casa. Abbiamo lavorato tanto per questo, ci prendiamo la vittoria e andiamo avanti per questo obiettivo».

Con questa vittoria, il Cagliari va a +8 sulla terzultima (la Cremonese). «Vale tanto, sono tre punti importantissimi contro una squadra fortissima», dice Borrelli. «Vale tanto per tutto l’ambiente, lavoriamo duramente tutti i giorni e penso sia il frutto del lavoro quotidiano della squadra, dello staff e di tutti quanti. Siamo felicissimi, dobbiamo chiudere nel migliore dei modi». E sull’infortunio che lo ha costretto al cambio: «Ho sentito pizzicare, farò degli esami ma spero di giocare ancora qualche partita».

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