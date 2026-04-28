Il terremoto scuote soprattutto i vertici. Perché la base – parliamo di arbitri di calcio, categoria da proteggere – è sana. Ci sono centinaia di ragazzi e ragazze che calcano la terra battuta, l’erba sintetica, sotto la pioggia, sotto il sole, freddo e insulti, caldo e simulazioni.

Per passione, perché il calcio trascina e può essere anche qualcosa di bello, se non lo sporchi. Stiamo assistendo alla resa dei conti dentro una “casta” ambita e perennemente sotto i riflettori, ma nessuno dimentichi quanti sogni, quanta sincera passione ci sia nel cuore del movimento, quanto sia difficile fare l’arbitro in Seconda categoria, in Promozione.

Proteggiamo una categoria fondamentale per lo sport.

Enrico Pilia

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