Cagliari, Pavoletti operato al ginocchio: stagione finita«Operazione perfettamente riuscita» per l’attaccante rossoblù, alle prese con un problema al ginocchio. Il club: «In bocca al lupo Capitano!»
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Stagione finita per Leonardo Pavoletti, sottoposto a un’operazione chirurgica a Villa Stuart per un problema al ginocchio.
Lo comunica il Cagliari calcio in una nota, dove si legge: «A seguito di visite specialistiche, nella giornata odierna il calciatore Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro».
«L’operazione di cleaning articolare, – prosegue il club – è stata effettuata presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, ed è riuscita perfettamente».
Sui social la società ha anche dedicato a Pavoletti un messaggio d’affetto: «In bocca al lupo, Capitano!».
(Unioneonline)