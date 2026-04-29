Stagione finita per Leonardo Pavoletti, sottoposto a un’operazione chirurgica a Villa Stuart per un problema al ginocchio.

Lo comunica il Cagliari calcio in una nota, dove si legge: «A seguito di visite specialistiche, nella giornata odierna il calciatore Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro».

«L’operazione di cleaning articolare, – prosegue il club – è stata effettuata presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, alla presenza dal responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, ed è riuscita perfettamente».

Sui social la società ha anche dedicato a Pavoletti un messaggio d’affetto: «In bocca al lupo, Capitano!».

(Unioneonline)

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