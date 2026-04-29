“Il calciatore del futuro”: è questo il tema al centro della giornata di studio in programma domani a Cagliari nell’Aula Magna Boscolo della cittadella Universitaria di Monserrato, a partire dalla 14,45.

L’incontro è parte dell’All Around Soccer, proposta culturale-formativa dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, in collaborazione con gli atenei italiani, in questo caso Unica, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Corsi di Laurea in Scienze Motori. Destinatari sono studenti, soci e tecnici Figc.

In programma un focus di alto profilo sull’evoluzione del modello prestativo e implicazioni per i giovani di oggi. Ospite di prestigio Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, che chiuderà la sessione dei lavori con una relazione sulla gestione dei giovani talenti.

Prima di lui due sessioni, moderate da Filippo Tocco e Carlo Calò di Unica, con approfondimenti scientifici e di medicina dello sport. E poi spazio agli aspetti più legati al campo, con moderatori Giuseppe Allegra di Unica e Aiac e Lorenzo Cagli, Coordinatore regionale SGS.

(Unioneonline)

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