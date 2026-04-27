Cagliari-Atalanta, Palladino: «Perso punti nello spogliatoio, terzo gol da sciocchi»L’allenatore dei bergamaschi recrimina: «Nella ripresa troppe perdite di tempo dei rossoblù, c’è stata sfortuna»
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Dopo l’eliminazione di mercoledì scorso in Coppa Italia, ai rigori con la Lazio, l’Atalanta perde anche a Cagliari e si avvia verso un finale di stagione senza grandi spunti. «Abbiamo preso gol e perso punti nello spogliatoio», sentenzia Raffaele Palladino, molto deluso per il 3-2 dell’Unipol Domus. «Non siamo riusciti a sbloccarci dopo la Coppa Italia, avevo detto che dovevamo partire bene e invece abbiamo preso gol subito».
L’Atalanta aveva anche rimontato prima dell’intervallo, poi il 3-2 di Borrelli a inizio ripresa. «Eravamo stati bravi a riprenderla, il terzo gol è da sciocchi per come eravamo messi», si lamenta Palladino. «Nel secondo tempo poi si è giocato pochissimo, perché il Cagliari con tante perdite di tempo spezzava il gioco. Abbiamo avuto tante occasioni, sono stati bravi a non farci segnare: c'è rammarico e grande dispiacere, ci tenevamo a mantenere questo sogno di entrare in Europa».
Palladino, in chiusura, recrimina anche per l’esito di Cagliari-Atalanta: «Non credo tanto alla sfortuna, ma penso che un po’ ci sia. Dispiace».