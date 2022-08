Iniziano le gare ufficiali e il Cagliari dà i numeri. Quelli di maglia, che verranno utilizzati per la stagione che sta per cominciare. Tanti i rossoblù che, rispetto alla scorsa annata, hanno deciso di cambiare, a partire da Nandez, che ha abbandonato il 18 preso al suo arrivo per passare al numero 8. Tra le curiosità, l'1 per Radunovic, il 10 che Viola eredita da Joao Pedro, mentre Lapadula sceglie il 9. Numeri alti per Luvumbo (77) e Di Pardo (99).

Questo l'elenco completo:

1 Radunovic

3 Goldaniga

6 Rog

8 Nandez

9 Lapadula

10 Viola

12 Lolic

14 Deiola

15 Altare

16 Carboni

17 Desogus

18 Aresti

19 M. Tramoni

20 Pereiro

21 Cavuoti

22 Ciocci

23 Lella

24 Faragò

26 Boccia

27 L. Tramoni

28 Zappa

29 Makoumbou

30 Pavoletti

32 Contini

33 Obert

39 Kourfalidis

40 Walukiewicz

77 Luvumbo

99 Di Pardo

