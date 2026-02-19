Il Cagliari blinda Trepy: arriva il rinnovo di contratto per l’attaccanteAl suo esordio da professionista, lo scorso 9 gennaio, ha segnato il gol del pari contro la Cremonese in uno scontro salvezza
Il Cagliari Calcio annuncia il rinnovo di Yael Trepy. L’attaccante francese classe 2006, in gol all’esordio da professionista contro la Cremonese lo scorso 8 gennaio valso il 2-2 definitivo, ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2030. Un segnale di fiducia nei confronti di uno dei tanti giovani lanciati – con profitto – da Fabio Pisacane nel corso di questa stagione.
Trepy è arrivato al Cagliari tre anni fa. Inizialmente con l’Under-17, con cui colleziona appena una presenza, soprattutto con Under-18 e Primavera. Proprio con Pisacane allenatore, è protagonista della spettacolare cavalcata valsa la conquista della Coppa Italia il 9 aprile dello scorso anno: suo il gol che ha fissato il definitivo 0-3 col Milan nella finale giocata all’Arena Civica di Milano.
In prima squadra, Trepy è stato aggregato dal ritiro precampionato di questa stagione. Sono tre in tutto le presenze, l’ultima lunedì nel finale contro il Lecce. Ha anche 14 partite con 6 gol nel Campionato Primavera 1.