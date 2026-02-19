Il Cagliari Calcio annuncia il rinnovo di Yael Trepy. L’attaccante francese classe 2006, in gol all’esordio da professionista contro la Cremonese lo scorso 8 gennaio valso il 2-2 definitivo, ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2030. Un segnale di fiducia nei confronti di uno dei tanti giovani lanciati – con profitto – da Fabio Pisacane nel corso di questa stagione.

Trepy è arrivato al Cagliari tre anni fa. Inizialmente con l’Under-17, con cui colleziona appena una presenza, soprattutto con Under-18 e Primavera. Proprio con Pisacane allenatore, è protagonista della spettacolare cavalcata valsa la conquista della Coppa Italia il 9 aprile dello scorso anno: suo il gol che ha fissato il definitivo 0-3 col Milan nella finale giocata all’Arena Civica di Milano.

In prima squadra, Trepy è stato aggregato dal ritiro precampionato di questa stagione. Sono tre in tutto le presenze, l’ultima lunedì nel finale contro il Lecce. Ha anche 14 partite con 6 gol nel Campionato Primavera 1.

