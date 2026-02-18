Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato alla Unipol Domus contro la Lazio.

Nella giornata di mercoledì, ad Asseminello, i rossoblù hanno iniziato la seduta d’allenamento in palestra. Poi il gruppo si è trasferito in campo, per esercizi di attivazione ed esercitazioni dedicate al possesso e agli sviluppi di gioco. 

Ancora lavoro parziale con la squadra per Michael Folorunsho.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata