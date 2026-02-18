calcio
18 febbraio 2026 alle 19:25aggiornato il 18 febbraio 2026 alle 19:27
Cagliari, prosegue la preparazione in vista della LazioAncora lavoro parziale con il gruppo per Michael Folorunsho
Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato alla Unipol Domus contro la Lazio.
Nella giornata di mercoledì, ad Asseminello, i rossoblù hanno iniziato la seduta d’allenamento in palestra. Poi il gruppo si è trasferito in campo, per esercizi di attivazione ed esercitazioni dedicate al possesso e agli sviluppi di gioco.
Ancora lavoro parziale con la squadra per Michael Folorunsho.
(Unioneonline)
