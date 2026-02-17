Arriva anche il Giudice sportivo su Inter-Juventus, dopo le polemiche scoppiate sabato sera per l’espulsione di Pierre Kalulu (il cui secondo giallo non c’era). Inibizione fino a tutto il 31 marzo e multa di 15.000 euro per Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, e inibizione fino al 27 febbraio compreso per Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero.

Per Comolli, la motivazione è «per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell'allenatore della società Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro».

Situazione simile per Chiellini: «Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato e irriguardoso l’operato del direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un assistente».

Nessuna sanzione a carico della Juventus né tantomeno di Alessandro Bastoni, protagonista dell’episodio che ha portato al secondo giallo di Kalulu. Gli squalificati per il prossimo turno sono, oltre allo stesso Kalulu, Rolando Mandragora (Fiorentina), Nicolò Barella (Inter), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Alessandro Circati (Parma), Tarik Muharemović (Sassuolo), Jean-Daniel Akpa Akpro (Verona) e l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Due giornate a Gift Orban del Verona. Adrien Rabiot del Milan e Álvaro Morata del Como salteranno invece il recupero di Serie A in programma domani alle 20.45.

Nessuna novità disciplinare per il Cagliari: ieri contro il Lecce non ci sono stati ammoniti. Sabato sera non avrà squalificati la Lazio, avversaria all’Unipol Domus alle 20.45.

