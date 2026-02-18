Cagliari e la candidatura per Euro 2032: «Dalla Uefa pieno apprezzamento al progetto del nuovo stadio»Vertice a Roma tra Federazioni, Comune e società sullo stato di avanzamento del piano: «Impianto conforme agli standard per le grandi competizioni»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo passo avanti per la candidatura di Cagliari tra le città che ospiteranno le partite dei Campionati europei di calcio del 2032.
Si è infatti tenuto nel pomeriggio di mercoledì, nella sede della FIGC a Roma, un incontro operativo tra la stessa Federazione italiana e i rappresentanti di Uefa, Cagliari Calcio, Comune e Costim Re incentrato sullo stato di avanzamento del progetto per il nuovo stadio, connesso proprio al percorso di candidatura del capoluogo tra le sedi di Euro 2032.
«Nel corso dell’incontro, – spiega una nota del Cagliari Calcio – l’architetto Giovanni Giacobone di Sportium, società incaricata della progettazione, ha presentato la versione definitiva del progetto, illustrandone le caratteristiche e la piena conformità agli standard richiesti per l’organizzazione di competizioni internazionali di primo livello, tra cui UEFA EURO 2032, riscontrando pieno apprezzamento da parte della delegazione UEFA».
«Il confronto – prosegue il club – ha confermato il significativo avanzamento del progetto sotto il profilo tecnico, amministrativo ed economico-finanziario, nonché la piena convergenza istituzionale sui prossimi passaggi. In tale contesto, l’Amministrazione comunale ha ribadito la propria disponibilità a proseguire con determinazione l’iter, con l’obiettivo di arrivare all’indizione della gara pubblica internazionale entro il prossimo giugno».
«Questo passaggio – sottolinea la società rossoblù – rappresenta una tappa fondamentale per consentire alla UEFA di includere Cagliari, entro il mese di luglio 2026, tra le città candidate a ospitare UEFA EURO 2032».
(Unioneonline/l.f.)