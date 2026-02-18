Nuovo passo avanti per la candidatura di Cagliari tra le città che ospiteranno le partite dei Campionati europei di calcio del 2032.

Si è infatti tenuto nel pomeriggio di mercoledì, nella sede della FIGC a Roma, un incontro operativo tra la stessa Federazione italiana e i rappresentanti di Uefa, Cagliari Calcio, Comune e Costim Re incentrato sullo stato di avanzamento del progetto per il nuovo stadio, connesso proprio al percorso di candidatura del capoluogo tra le sedi di Euro 2032.

«Nel corso dell’incontro, – spiega una nota del Cagliari Calcio – l’architetto Giovanni Giacobone di Sportium, società incaricata della progettazione, ha presentato la versione definitiva del progetto, illustrandone le caratteristiche e la piena conformità agli standard richiesti per l’organizzazione di competizioni internazionali di primo livello, tra cui UEFA EURO 2032, riscontrando pieno apprezzamento da parte della delegazione UEFA»

«Il confronto – prosegue il club – ha confermato il significativo avanzamento del progetto sotto il profilo tecnico, amministrativo ed economico-finanziario, nonché la piena convergenza istituzionale sui prossimi passaggi. In tale contesto, l’Amministrazione comunale ha ribadito la propria disponibilità a proseguire con determinazione l’iter, con l’obiettivo di arrivare all’indizione della gara pubblica internazionale entro il prossimo giugno».

«Questo passaggio – sottolinea la società rossoblù – rappresenta una tappa fondamentale per consentire alla UEFA di includere Cagliari, entro il mese di luglio 2026, tra le città candidate a ospitare UEFA EURO 2032».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata