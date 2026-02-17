Nessuna restrizione per l’acquisto dei biglietti in settore ospiti per Parma-Cagliari, partita della ventisettesima giornata di Serie A che chiuderà il mese di febbraio dei rossoblù (venerdì 27 ore 20.45). Dall’Onms (Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive) non sono arrivate indicazioni, a differenza di altre partite come per esempio Cremona dove c’erano state forti polemiche.

Dalle 11 è scattata la vendita, sul circuito Vivaticket (online con una pagina esclusivamente dedicata e nei punti vendita). Non è necessaria la fidelity card del Cagliari Calcio per l'acquisto. Il costo è di 20 euro più 1,50 euro di commissioni di servizio, acquisto possibile fino alle ore 19 di giovedì 26 febbraio mentre il giorno della partita non sarà attiva la vendita dei tagliandi nel settore ospiti. Non è poi consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi.

Per quanto riguarda il prossimo turno, ossia Cagliari-Lazio di sabato (ore 20.45), i biglietti per il match dell’Unipol Domus è previsto che vengano messi in vendita a partire da domani.

