Uno stadio per magiaLa candidatura di Cagliari all’Europeo del 2032 e il nuovo progetto di Lotito
Abbiamo un altro candidato per il campionato Europeo di calcio del 2032. Ah, scusate, parliamo di stadi. Tema caldissimo anche dalle nostre parti, perché nel quartiere di Sant’Elia c’è una corsa per collocare il primo mattone ma qualcosa, sembra un sortilegio, va sempre storto.
A Roma il (discusso) presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha presentato ieri un progetto che dovrebbe finanziarsi così: il nome di una società che campeggia sullo stadio e poi “pensa che impatto visivo che c’ha co tremila macchine al giorno che passano lì”, ha detto il senatore di Forza Italia, “quello l’abbiamo quotato tre milioni e mezzo, se fate l’attualizzazione de’ 15 milioni pe’ quindici anni allora so’ 225 milioni”.
E il nuovo Flaminio risplenderà nel cielo di Roma. Hai visto Claudione…