Tracollo Juve a Istanbul: il Galatasaray vince 5-2, playoff di Champions compromessoServirà un miracolo per passare il turno e accedere agli ottavi, la squadra di Spalletti crolla nella ripresa
Tracollo della Juventus a Istanbul. I bianconeri, sconfitti per 5-2 dal Galatasaray nella gara di andata dei playoff di Champions League, compromettono seriamente la qualificazione agli ottavi. Servirà una grandissima prestazione a Torino per ribaltare il risultato e staccare il pass per il prossimo turno.
La squadra di Spalletti incassa una delle sconfitte più pesanti della sua storia in Europa e subisce la doppietta di Noa Lang, fresco di trasferimento dal Napoli. Pesano tanti errori difensivi e pesa anche l’espulsione di Cabal a metà ripresa.
Turchi subito avanti al 15’ con Gabriel Sara dopo un controllo errato di Yildiz. Immediata la reazione della Juve, che trova il pari un minuto dopo con Koopmeines, pronto ad approfittare della respinta corta del portiere dei turchi su colpo di testa di Kalulu. Al 32’ di nuovo a segno l’olandese, con un gran sinistro sotto l’incrocio dopo scambio con McKennie.
Si va al riposo con la Juve in vantaggio, ma arriva subito a inizio ripresa il pari del Galatasaray con Noa Lang, tap in dopo respinta di Di Gregorio. Decisivo un errore di Cabal. Al 60’ segna Sanchez, deviando una punizione, per il 3-2 dei turchi. E poco dopo arriva il secondo giallo per Cabal.
Continuano i regali della Juve, questa volta è Kelly a perdere palla sul pressing di Osimhen, che consegna a Noa Lang per il 4-2. E all’86’ Boey firma il definitivo 5-2, ancora su assist di Osimhen. Ora serve un’impresa.
(Unioneonline/L)