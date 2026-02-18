playoff
18 febbraio 2026 alle 22:56
Champions League, Inter ko: il Bodo Glimt vince 3-1Fet porta in vantaggio i padroni di casa, Esposito pareggia. Poi i gol di Hauge e Høgh
Inter ko nell’andata del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. All’Aspmyra Stadion finisce 3-1 per i padroni di casa, che passano in vantaggio dopo 20’ minuti con Fet.
Gli uomini di Chivu riescono ad acciuffare il pareggio dopo 10 minuti con Esposito, ma nella ripresa i norvegesi dilagano prima con Hauge al 61’ e poi con Høgh al 64’.
Al ritorno a San Siro nerazzurri obbligati alla rimonta per passare il turno.
