Inter ko nell’andata del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. All’Aspmyra Stadion finisce 3-1 per i padroni di casa, che passano in vantaggio dopo 20’ minuti con Fet. 

Gli uomini di Chivu riescono ad acciuffare il pareggio dopo 10 minuti con Esposito, ma nella ripresa i norvegesi dilagano prima con Hauge al 61’ e poi con Høgh al 64’.

Al ritorno a San Siro nerazzurri obbligati alla rimonta per passare il turno. 

(Unioneonline)

