L'ex tecnico rossoblù Michele Pazienza è stato chiamato dal Foggia per sostituire Cangelosi alla guida della squadra che è ultima nel girone C della serie C.

Per una curiosa coincidenza l'esordio di Pazienza avverrà domenica a Crotone dove è andato l'attaccante che ha alleato a Sassari sino a quale mese fa: Antonino Musso.

Pazienza era stato chiamato in estate (contratto biennale, sino al 2027) per varare il progetto giovani della Torres ma è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta col Carpi, con la squadra sassarese che era ultima a 7 punti (insieme a Bra e Perugia) dopo 12 giornate e senza più vittorie dopo quella dell'esordio contro il Pontedera.

