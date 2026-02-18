L'ex tecnico della Torres Michele pazienza ha firmato per il FoggiaL'allenatore scelto in estate aveva firmato un contratto biennale
L'ex tecnico rossoblù Michele Pazienza è stato chiamato dal Foggia per sostituire Cangelosi alla guida della squadra che è ultima nel girone C della serie C.
Per una curiosa coincidenza l'esordio di Pazienza avverrà domenica a Crotone dove è andato l'attaccante che ha alleato a Sassari sino a quale mese fa: Antonino Musso.
Pazienza era stato chiamato in estate (contratto biennale, sino al 2027) per varare il progetto giovani della Torres ma è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta col Carpi, con la squadra sassarese che era ultima a 7 punti (insieme a Bra e Perugia) dopo 12 giornate e senza più vittorie dopo quella dell'esordio contro il Pontedera.