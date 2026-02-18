Maignan regala il vantaggio, Leao pareggia: Milan-Como 1-1Pari nel recupero della 24esima di Serie A. Espulso Max Allegri
Il recupero della 24esima giornata di Serie A tra Milan e Como finisce 1-1.
A San Siro passano in vantaggio gli ospiti al 32esimo grazie a un madornale errore di Maignan, che sbaglia un passaggio e consegna la palla a Nico Paz bravo e lesto e firmare l’1-0.
Il pareggio rossonero è firmato al 64’ da Leao, che imbeccato da un gran lancio di Jashari scavalca Butez in uscita con un pallonetto e fa 1-1.
Grande tensione tra le panchine, con Massimiliano Allegri che viene espulso dopo un battibecco con il team manager lariano Davide Cattaneo, anch’egli allontanato dal campo.
