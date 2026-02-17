Subito in campo il Cagliari al Crai Sport Center di Assemini all’indomani della rovinosa sconfitta contro il Lecce, la seconda consecutiva dopo quella con la Roma. Per i rossoblù non c’è tempo di fermarsi: sabato alle 20.45, sempre all’Unipol Domus, arriva la Lazio nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A.

Una partita dove, dopo due mesi, dovrebbe rivedersi Michael Folorunsho. Il numero 90 è fuori dal 21 dicembre per una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, a seguito dell’infortunio col Pisa (quando aveva fatto gol). Oggi si è allenato parzialmente in gruppo e il tecnico Fabio Pisacane ha fatto intendere ieri nel dopogara che lo convocherà.

Terapie per Gianluca Gaetano, per una distrazione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Il centrocampista campano dovrebbe stare fuori tre settimane.

L’allenamento ha visto il Cagliari diviso in due gruppi, che hanno lavorato tra palestra e campo: i calciatori che hanno totalizzato più minutaggio ieri sera in gara hanno svolto una seduta defaticante. Per gli altri, dopo un’attivazione, spazio a possessi e una partita giocata su campo ridotto. Domani seduta pomeridiana.

