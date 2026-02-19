Il Cagliari ritrova l’arbitro Antonio Rapuano dopo quasi due anni, per la partita contro la Lazio. È lui il fischietto designato per l’anticipo di sabato sera (ore 20.45) nella ventiseiesima giornata di Serie A, che prenderà il via domani con Sassuolo-Verona dopo il recupero di ieri di Milan-Como. Assistenti Alessandro Costanzo (sezione Orvieto) e Federico Fontani (Siena), quarto ufficiale Simone Galipò (Firenze). Al Var ci saranno Lorenzo Maggioni (Lecco) e Fabio Maresca (Napoli).

L’ultima di Rapuano, appartenente alla sezione di Rimini, con il Cagliari risale al 7 aprile 2024, una vittoria fondamentale nella corsa salvezza con Claudio Ranieri in panchina per 2-1 sull’Atalanta, firmata da un gol allo scadere di Nicolas Viola. Con lui, i rossoblù hanno tre vittorie e una sconfitta: le altre sono 0-1 a Empoli il 3 marzo 2024, 3-0 sul campo della Fiorentina il 24 ottobre 2021 e 4-1 al Trapani in Serie B il 24 ottobre 2015. Cagliari-Lazio sarà solo la quinta partita per Rapuano in questa Serie A, ne ha poi nove in Serie B.

Queste tutte le designazioni per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Sassuolo-Verona venerdì 20 febbraio ore 20.45 – Livio Marinelli

Juventus-Como sabato 21 febbraio ore 15 – Daniele Doveri

Lecce-Inter sabato 21 febbraio ore 18 – Gianluca Manganiello

Cagliari-Lazio sabato 21 febbraio ore 20.45 – Antonio Rapuano

Genoa-Torino domenica 22 febbraio ore 12.30 – Marco Guida

Atalanta-Napoli domenica 22 febbraio ore 15 – Daniele Chiffi

Milan-Parma domenica 22 febbraio ore 18 – Marco Piccinini

Roma-Cremonese domenica 22 febbraio ore 20.45 – Marco Di Bello

Fiorentina-Pisa lunedì 23 febbraio ore 18.30 – Maurizio Mariani

Bologna-Udinese lunedì 23 febbraio ore 20.45 – Matteo Marcenaro

