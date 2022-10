Si ferma a Bologna l'avventura del Cagliari in Coppa Italia. Al Dall'Ara finisce 1-0 per i padroni di casa e a decidere è un'autorete di Obert su colpo di testa dell'ex Lykogiannis.

Un Cagliari sperimentale, quello schierato al via da Liverani, con Aresti in porta, Zappa, Obert, Capradossi e Barreca in difesa, Lella, Viola e Kourfalidis in mezzo, Pereiro (con la fascia da capitano), Lapadula e Millico davanti.

Inizio al piccolo trotto. Il Bologna parte all'attacco, ma Aresti fa sempre buona guardia. Nella prima mezz'ora, il Cagliari si vede solo con due tentativi da lontano di Barreca e Kourfalidis che vanno di molto fuori.

Al 38', a sorpresa, il Cagliari sfiora il vantaggio: sinistro dal limite di Barreca e palla che si ferma sulla traversa di Bardi. Da un brivido all'altro, al 39' Schouten infila Aresti, ma l'arbitro Camplone annulla per fuorigioco segnalato dal Var. E il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Nella ripresa, Thiago Motta butta subito dentro Orsolini, Soriano e Arnautovic. Il Bologna prende campo, ma Aresti non deve mai andare oltre l'ordinaria amministrazione. Entrano Pavoletti e Dossena per Lapadula e Capradossi, ma al 24', dopo un salvataggio del portiere su Soriano, i padroni di casa passano: angolo da destra, testa dell'ex Lykogiannis e tocco decisivo di Obert.

Nel finale, dentro anche Luvumbo e Cavuoti per l'impalpabile Pereiro e Viola, ma l'unico spunto è un tiro-cross di Zappa sventato da Bardi. Finisce col Bologna in avanti e in pieno controllo per l-0 finale. La Coppa del Cagliari finisce qui, per gli emiliani agli ottavi ci sarà la Lazio.

