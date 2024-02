Due presenze da titolare (su tre complessive) e altrettanti gol per Gianluca Gaetano, che con un colpo di testa contro l’Udinese ha permesso al Cagliari di interrompere la striscia di sconfitte consecutive.

«Un pareggio molto importante per la classifica: siamo contenti», afferma dopo l’1-1 del Friuli.

«Nei primi venti minuti siamo partiti male, timorosi, poi per il resto della partita abbiamo fatto la nostra gara e potevamo anche vincerla. Con un po’ di fortuna e la traversa di Lapadula l’avremmo portata a casa».

L’acquisto di fine mercato è a Cagliari da poco più di due settimane e si sta trovando benissimo. «Ho trovato un gruppo eccezionale, lottiamo tutti quanti insieme e si è visto: nessuno molla. Mi sono trovato benissimo, ragazzi splendidi. Ranieri mi ha detto di giocare dietro la punta e dare una mano alla squadra, spero che arrivino altri gol. L’esultanza? È per mia figlia, che non ho ancora visto ma arriverà domani». Per lui ora c’è la sfida da ex: «Adesso guardiamo il Napoli».

