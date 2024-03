«Forza, vecchio, cuore rossoblù». Si sentivano solo loro al Castellani di Empoli: i tifosi del Cagliari che sono partiti in massa in trasferta, per seguire una squadra a rischio retrocessione che ha bisogno della spinta dei suoi sostenitori.

E sembrava di giocare in casa grazie ai cori dei 653 che hanno cantato dal settore ospiti senza mai fermarsi. Anche quando le cose sembravano mettersi male dopo il gol dei padroni di casa, annullato dal Var per un fuorigioco.

C’erano tifosi cagliaritani anche in tribuna. Ma lì erano più composti. Agli altri, a quelli della curva, a chi è rimasto dietro lo striscione degli Sconvolts, sono andati i ringraziamenti di Claudio Ranieri: «Non ho più parole, li sentivamo e ci stanno vicini sempre, pur sapendo che siamo in Serie B. Loro ci sono e noi daremo sempre tutto», ha detto il tecnico alla fine del match.

Enrico Fresu

