Era svincolato dallo scorso 30 giugno, quando era scaduto il suo contratto col Cagliari. Ora Tommaso Augello ha trovato squadra: la carriera del terzino sinistro milanese riparte dalla Serie B, con il Palermo.

«Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Augello», l’annuncio del club siciliano. «Il calciatore, svincolatosi dal Cagliari Calcio, si è legato al club di viale del Fante con un contratto pluriennale. A Tommaso il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Augello, classe '94, era arrivato al Cagliari nell'estate del 2023 dalla Sampdoria, voluto dal suo ex allenatore (anche in blucerchiato) Claudio Ranieri. In rossoblù 74 presenze e un gol in due stagioni, con l’annuncio dell’addio dato dallo stesso giocatore sui social e in cui manifestava come la sua volontà era quella di rimanere in Sardegna.

© Riproduzione riservata