Per il Cagliari il prossimo impegno si chiama Fiorentina, domenica prossima alle 12.30 al Franchi. Una partita che si giocherà a sette giorni esatti dal malore accusato ieri da Edoardo Bove al 17’ del match contro l’Inter, che ha portato all’interruzione e a numerosi momenti di forte paura per le condizioni di salute del centrocampista. Le notizie di oggi pomeriggio su di lui sono rassicuranti, tanto che i viola scenderanno regolarmente in campo mercoledì alle 21 nell’ottavo di Coppa Italia contro l’Empoli, sempre in casa.

Dalle 15 di oggi è aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Fiorentina-Cagliari. Sarà possibile acquistare i tagliandi sul circuito Vivaticket, sia online sia nei punti vendita, fino alle 19 di sabato al prezzo di 28 euro prevendita inclusa. Fra le limitazioni, l'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha richiesto l'obbligo della tessera del tifoso, in aggiunta per i residenti in Sardegna gli unici biglietti a disposizione sono quelli del settore ospiti.

Non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi, in più il giorno della gara non sarà prevista la vendita dei biglietti nel settore ospiti. In vista di Fiorentina-Cagliari, la ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini è fissata per domani pomeriggio.

© Riproduzione riservata