Sono in miglioramento le condizioni di Edoardo Bove, il centrocampista di 22 anni della Fiorentina che ieri ha avuto un malore in campo al 16’ della partita contro l’Inter – poi interrotta. Dopo che ieri sera era stato ricoverato in terapia intensiva con sedazione farmacologica, appena portato all’ospedale Careggi di Firenze, stamattina è stato estubato a seguito di una notte tranquilla. Confermato l’allenamento pomeridiano della Fiorentina, che mercoledì giocherà alle 21 in Coppa Italia contro l’Empoli e domenica alle 12.30 riceverà il Cagliari in Serie A.

«Attualmente è sveglio, vigile e orientato», il nuovo bollettino medico della Fiorentina su Bove. «Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri». Il giocatore è crollato a terra da solo: pochi secondi prima si era allacciato una scarpa, ha fatto pochi passi prima di cadere.

Fra le ipotesi, si parla di un calo di potassio che ha causato l’aritmia. «Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici», prosegue la società viola. «La Fiorentina ringrazia l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici e il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. I ringraziamenti vanno anche a tutto il Popolo Viola e l'intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione con i loro messaggi e il loro sostegno che hanno dato grande conforto sia al club sia a Edoardo e alla sua famiglia».

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha aggiunto: «Bove è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì contro l’Empoli. Scenderemo in campo subito, perché c’è voglia di tornare a vivere in fretta anche grazie all’entusiasmo che ci ha trasmesso».

