«Lavoreremo per costruire per la Juventus un futuro all'altezza del suo passato glorioso, di 125 anni, che ha fatto di questa società una gloria sportiva, la più forte società di calcio italiano».

Lo ha detto Gianluca Ferrero in un incontro con la stampa dopo la nomina a presidente della Juventus.

«Nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide per le quali riteniamo di avere l'esperienza, la competenza e la determinazione per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti, pensale, sportiva e civile», spiega. «Lo faremo con determinazione, rigore, ma anche pacatezza».

Sulla linea processuale della società bianconera, dice: «Abbiamo sempre rispettato e sempre rispetteremo tutti coloro che saranno chiamati a giudicarci, ma quello che vogliamo è uguale rispetto per noi, per la società e per la squadra per poter discutere con serietà e rigore nelle sedi competenti».

(Unioneonline/lopi)

