La Spagna è la prima semifinalista di Euro 2024. La squadra di De La Fuente si impone 2-1 ai supplementari sulla Germania in una sorta di finale anticipata tra le due squadre che sino ad oggi avevano fatto vedere il miglior calcio.

Partita a ritmi altissimi alla Stuttgart Arena di Stoccarda. Le Furie Rosse iniziano subito conducendo il gioco, ma col passare del tempo la Germania si fa più intraprendente. A fine primo tempo si contano due occasioni per Dany Olmo e Lamine Yamal, una per i tedeschi con Havertz.

A inizio ripresa, dopo un tentativo alto di Morata, si sblocca la partita. Merito di Yamal (17 anni da compiere il 13 luglio, alla vigilia della finalissima degli Europei), che va in fuga sulla destra e serve al centro Olmo, che di piatto destro infila Neuer al 51’.

I tedeschi accusano il colpo e vanno in confusione per qualche minuto, ma a partire dal 70’ assediano le Furie Rosse creando diverse occasioni da gol. Dopo un palo di Fullkrug e un paio di ottime chances per Havertz, Wirtz trova il pareggio all’89’, destro di controbalzo da dentro l’area su torre di Kimmich. E nel finale per poco il veterano Muller manca il colpo del ko contro gli iberici in grande affanno.

Partita scoppiettante anche ai supplementari, con diverse occasioni da gol soprattutto per i tedeschi, che vanno vicinissimi al vantaggio con Wirtz e Fullkrug e reclamano il rigore per un evidente fallo di mano in area di Cucurella. Ma al 119’ è doccia gelata per la Stuttgart Arena: cross perfetto di Dany Olmo (migliore in campo) e colpo di testa vincente di Merino: è il 2-1 che regala la semifinale alla Spagna. Inutile l’assalto finale dei tedeschi, ma succede ancora di tutto: Torres sfiora il 3-1 in contropiede, Fullkrug va a un passo dal gol del pari e Carvajal viene espulso.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata