Risultati a parte, la tripletta di vittorie contro Alghero (7-0), Ossese (3-1) e Latte Dolce (2-0) ha riproposto due giovani che nella stagione scorsa erano finiti ai margini ed erano stati poi ceduti in prestito: la punta Sanat (ha giocato in D col Campodarsego) e il trequartista Carboni, andato all'Hamrun Spartans nella Premier League di Malta.

L'italo marocchino Sanat, 24 anni, ha anche realizzato 3 reti, confermando di avere dei guizzi di imprevedibilità che vanno trasformati in pericolosità costante e migliori letture corali offensive. Questa può essere la stagione dell'esplosione in serie C.

Il sassarese Michele Carboni, 22 anni, si è presentato al raduno con 4 chili di muscoli in più per cercare di dare maggiore incisività fisica all'indubbia tecnica: "Col lavoro i risultati iniziano a vedersi. A me va bene giocare sia sulla trequarti sia a centrocampo, perché mister Greco ci chiede in avanti un palleggio non sterile che cerchi la profondità".

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