Dopo oltre cento partite e tre stagioni e mezza, Cristian Fabriani lascia Sassari. La Torres ha comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore al Savoia 1908.

Difensore di 25 anni, utilizzato sia a destra sia a sinistra nella difesa a tre, Fabriani era arrivato nel gennaio 2023 a Sassari. Il giocatore resta comunque in serie C anche se cambia girone: il Savoia è infatti nel raggruppamento C.

La sua partenza prelude a un nuovo arrivo nel settore difensivo, anche se l'incoraggiante prestazione del 17enne Daniele Palazzo nell'amichevole col Latte Dolce, rappresenta un sostegno per la panchina.

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