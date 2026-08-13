Difficile non notare la presenza di Matteo Renzi ieri al Cala di Volpe per il Gala Night. L’ex presidente del Consiglio era tra gli ospiti dell’esclusivo evento impreziosito dal live di Katy Perry, accompagnata in Sardegna per l’occasione dal compagno, l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau.

Ed è proprio con la celebre coppia che Renzi si è fatto notare durante la serata, come mostrano le immagini postate oggi su Instagram dal leader di Italia Viva. Immagini che lo ritraggono con la moglie Agnese Landini, i figli Ester e Francesco e Katy Perry e Trudeau.

«È stato molto bello ritrovare ieri Justin Trudeau e parlare con lui delle prossime sfide da affrontare per i progressisti in tutto il pianeta. E poi super divertente il concerto di Katy Perry che avevamo già incontrato a Firenze con Agnese. Non avrei mai immaginato di vedere mia figlia cantare con lei e meno male che noi maschi abbiamo evitato di unirci al coro. I kraken non fanno Roar», commenta via social l’ex sindaco di Firenze, che, selfie a parte, nella magica notte del Cala di Volpe si è intrattenuto cordialmente con Trudeau prima di essere coinvolto da Katy Perry, col resto del pubblico, nell’interpretazione di “Roar” giù dal palco.

Tra i vip a bordo piscina c’erano anche lo stilista Domenico Dolce, che ha festeggiato a mezzanotte il suo 68esimo compleanno, e la showgirl Melissa Satta, in vacanza in questi giorni in Costa Smeralda.

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