Momenti drammatici agli Europei di calcio.

Durante Danimarca-Finlandia, allo stadio di Copenhagen, il giocatore dell’Inter e della nazionale danese Christian Eriksen, 29 anni, si è accasciato al suolo, per un improvviso malore, andando in arresto cardiaco (LE IMMAGINI).

epa09265426 Christian Eriksen of Denmark in action during the UEFA EURO 2020 group B preliminary round soccer match between Denmark and Finland in Copenhagen, Denmark, 12 June 2021. EPA/Friedemann Vogel / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.)

Pronto l’intervento dei sanitari, che hanno dato il via alle procedure di rianimazione. Quindi il giocatore è stato portato fuori dal campo in barella, cosciente, con il respiratore per l’ossigeno sul viso.

Toccante l’immagine della moglie del calciatore, Sabrina Kvist, che durante le operazioni di rianimazione è scesa dalla tribuna a bordo campo, in lacrime, per essere subito confortata dal capitano danese Kjaer.

epa09265422 Sabrina Kvist Jensen (L), the girlfriend of Denmark's Christian Eriksen, is being consoled by Denmark's Simon Kjaer, during the UEFA EURO 2020 group B preliminary round soccer match between Denmark and Finland in Copenhagen, Denmark, 12 June 2021. EPA/Stuart Franklin / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.)

La partita – che era nelle fasi finali del primo tempo - è stata interrotta e poi definitivamente sospesa, con i giocatori, sconvolti al pari del pubblico presente sugli spalti, che sono rientrati negli spogliatoi sotto choc.

Eriksen è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato stabilizzato. "Christian Eriksen è sveglio ed è per ulteriori esami all’ospedale Rigshospitalet. La partita è momentaneamente rinviata”, ha fatto sapere la Federcalcio danese.

Dopo la notizia il web è stato invaso da migliaia e migliaia di messaggi di tifosi e appassionati di calcio di tutto il mondo, che invitano a pregare e a sperare che il calciatore danese possa essere presto dichiarato fuori pericolo.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata