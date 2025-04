Empoli-Cagliari di oggi è più di uno scontro diretto, per i rossoblù. È la possibilità di mettere una seria ipoteca sulla salvezza: vincere vorrebbe dire portarsi a +9 sui rivali odierni, con ancora 21 punti in palio, mentre perdere rimetterebbe tutto in discussione con i toscani che salirebbero a -3 (e con almeno una tra Lecce – quintultimo a -4 – e Venezia – penultimo a -9 che farebbe punti, visto che si sfidano alle 12.30). Motivo per cui alle 15 sarà un pomeriggio ad alta tensione, con la presenza dei 902 tifosi sardi nel settore ospiti dopo la riapertura della trasferta da parte del Tar della Toscana.

Davide Nicola ha – rarità stagionale – tutta la squadra al completo e può mettere in campo la formazione migliore. Che dovrebbe somigliare all’assetto già visto contro Roma e Monza, ossia con il blocco Palomino-Mina-Luperto che può rendere la difesa a tre (3-5-2 o 3-4-2-1) oppure a quattro (4-2-3-1, con l’argentino terzino destro). Ma chi può trovare una maglia da titolare è Zito Luvumbo, dopo il subentro con gol nel 3-0 al Monza. Partita dove ha segnato, entrando a gara in corso, anche Gianluca Gaetano che si gioca il posto con Nicolas Viola. In mezzo al campo nuova conferma per Matteo Prati, in campo tutti gli ex della scorsa stagione ossia Elia Caprile, Sebastiano Luperto, Răzvan Marin e anche Roberto Piccoli, che andò via ad agosto 2023 e non fece in tempo a incrociare Nicola in Toscana.

Queste le probabili formazioni di Empoli-Cagliari: arbitra Federico La Penna, calcio d’inizio alle ore 15. Su unionesarda.it la diretta della gara, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dal Castellani e il post partita coi commenti a caldo.

Empoli (3-4-2-1): D. Vásquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé. Allenatore: D’Aversa.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Marin, Luvumbo; Piccoli, Gaetano. Allenatore: Nicola.

