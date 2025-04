Ventiquattro giocatori a disposizione, non manca nessuno. Rientra anche Adam Obert tra i convocati di mister Davide Nicola per la partita contro l’Empoli del Castellani, in programma per domenica 6 aprile alle 15.

Tutte le soluzioni di formazione sono quindi a disposizione, per cercare di conquistare tre punti cruciali in chiave salvezza.

Ad assistere al match, nel settore ospiti aperto anche ai residenti in Sardegna da un provvedimento del Tar, ci saranno in totale 902 tifosi rossoblù: tanti sono i biglietti venduto per la curva sud dell’impianto toscano.

