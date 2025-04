Federico La Penna, 41 anni di Roma, è l’arbitro designato per la sfida salvezza di domenica (ore 15) al Castellani tra Empoli e Cagliari.

Il fischietto capitolino è all’81esima direzione di gara in Serie A. In carriera ha arbitrato 12 volte i rossoblù, i precedenti parlano di tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Sono 8 i precedenti nel massimo campionato invece, il Cagliari ha vinto due volte, pareggiato una e perso cinque. La Penna ha già diretto i rossoblù in questa stagione, nel match della Domus contro il Napoli, perso 4-0 dai sardi lo scorso 15 settembre.

Sono ben 15 i precedenti con i toscani, che vantano 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. I due pareggi entrambi in questa stagione, 1-1 in casa contro il Bologna e a Parma.

I guardalinee designati sono Zingarelli e Rossi, quarto uomo Prontera, Var Aureliano, Avar Marini.

Questo l’elenco degli arbitri e delle partite della 31esima giornata di campionato.

Genoa-Udinese venerdì 04/04 ore 20:45: Perenzoni

Monza-Como sabato 05/04 ore15.00: Collu

Parma-Inter sabato 05/04 ore 18.00: Doveri

Milan-Fiorentina sabato 05/04 ore 20.45: Ayroldi

Lecce-Venezia domenica 06/04 ore 12.30: Piccinini

Empoli-Cagliari domenica 06/04 ore 15.00: La Penna

Torino- Verona domenica 06/04 ore 15.00: Bonacina

Atalanta-Lazio domenica 06/04 ore 18.00: Chiffi

Roma-Juventus domenica 06/04 ore 20.45: Colombo

Bologna-Napoli lunedì 07/04 ore 20.45: Massa

