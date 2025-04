L’Empoli perde il portiere Marco Silvestri per la partita di domenica pomeriggio contro il Cagliari. Gli esami strumentali svolti oggi, fa sapere il club toscano, «hanno evidenziato una frattura della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra». Per lui è già iniziato il percorso di riabiltiazione, ma non potrà esserci nello scontro diretto del Castellani.

Per lui la stagione è probabilmente finita. Silvestri è un ex: ha giocato al Cagliari nella seconda metà della stagione 2013-2014, preso in prestito dal Chievo in uno scambio con Michael Agazzi, con 3 presenze nel finale di campionato decisive per la salvezza. Poi il rientro ai gialloblù e la cessione al Leeds United, dove diventò uno dei primi acquisti di Massimo Cellino in Inghilterra visto che nel frattempo aveva ceduto il Cagliari a Tommaso Giulini e acquistato la società inglese.

Per Silvestri, arrivato a Empoli nel mercato invernale dalla Sampdoria, sono 5 le presenze in questa Serie A. Dopo il debutto il 16 febbraio contro l’Udinese, aveva sempre giocato fino a sabato scorso a Como, quando – a sorpresa – era rientrato titolare Devis Vásquez che aveva perso il posto poco più di un mese prima. Silvestri al Sinigaglia era in panchina, mentre avantieri nella sconfitta per 0-3 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia col Bologna aveva giocato Jacopo Seghetti.

